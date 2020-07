Maroc : Le centre de l'enfance à Benguérir accueille ses 13 premiers bénéficiaires

La préfecture de la province de Rehamna a procédé, dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), à l'aménagement et à l'équipement d'un centre d'accueil des enfants abandonnés à Benguérir.

Ainsi, le gouverneur de la province, Aziz Bouignane, qui était accompagné du président du tribunal de première instance de Benguérir, du substitut du procureur du roi près de cette juridiction, du juge chargé des affaires des mineurs audit tribunal, ainsi que des délégués provinciaux de l'Entraide nationale et de la Santé, a effectué une visite à ce centre qui accueille actuellement 13 enfants, dont 7 filles.

L'aménagement et l'équipement ont été réalisés dans le cadre de l'INDH, en partenariat avec la délégation provinciale de l'Entraide nationale, alors que la gestion de cet établissement a été confiée à l'Association Oum Al Mouminine Aïcha pour le développement social.

D'une capacité d'accueil de 50 bénéficiaires, le centre est composé de deux pavillons pour l'hébergement des enfants, d'un hall, de dépendances sanitaires, d'un entrepôt pour le stockage des produits alimentaires, d'une cuisine, d'un jardin et d'une salle de jeux.

La mise en place de ce centre vise à subvenir aux besoins des enfants abandonnés, en leur assurant l'accueil, l'hébergement, l'alimentation et le suivi social, éducatif et sanitaire, ainsi qu'à fournir des prestations répondant aux besoins des enfants, grâce au soutien matériel et en nature apporté par le Comité provincial du développement humain (CPDH) et l'Institution de l'Entraide nationale.

La création de ce centre intervient conformément aux dispositions de la loi n°14.05 fixant les conditions d'ouverture et de gestion des établissements de protection sociale, afin d'accueillir chaque enfant en situation difficile suite à une décision du juge chargé des affaires des mineurs au tribunal de première instance, sur la base d’une requête du parquet général en application de l'article 512 du Code de procédure pénale.