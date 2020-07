France : Une étudiante marocaine défilera le 14 juillet sur les Champs Elysées

Elève ingénieure à l’Ecole polytechnique de Paris, la marocaine Ghita Houir Alami défilera aux côtés de ses camarades, le 14 juillet prochain sur les Champs Elysées. Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, son établissement fait savoir en effet que depuis 1890, des élèves-ingénieurs défilent en tête de l’Armée française, le jour de cette fête nationale.

Cette année Ghita Houir Alami fera partie des 300 élèves qui défilent chaque année. «Entre Casablanca et Montréal, en passant par Rabat ou Versailles, Ghita a toujours été dans des établissements scolaires français. Après quinze ans dans des écoles françaises à l’étranger, il lui semblait naturel de poursuivre ses études en France, plus précisément au lycée Sainte-Geneviève à Versailles», indique le communiqué.

«Au sein de l’école polytechnique, Ghita a choisi de s’orienter vers une formation humaine civile lors de la remière année du cycle ingénieur polytechnicien à l’X au sein de l’Association L’[email protected]’hôpital», indique la même source.

Celui-ci rappelle par ailleurs que l’année 2020 est celle du renforcement de la collaboration en l’Ecole polytechnique et ses partenaires sur les énergies renouvelables, où le Maroc a sa place. Ainsi, «un accord a été signé au mois d’avril 2020 entre le Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD) de l’Ecole polytechnique et l’UM6P, qui prévoit deux axes de collaboration majeurs sur les bâtiments intelligents et les scénarios énergétiques».