Maroc : Nouvelles convocations d’Omar Radi à la BNPJ

Le journaliste et militant Omar Radi / DR.

Jeudi en fin de journée, le journaliste Omar Radi a quitté les locaux de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) à Casablanca. Pendant six heures d’interrogatoire, il a été entendu dans le cadre d’une enquête sur des soupçons de «financements de l’étranger, en relation avec des services de renseignement».

Contacté par Yabiladi, son avocat, Me Miloud Kandil, indique en effet qu’il s’agit de la seconde convocation du militant, dans le cadre de cette affaire. «Il a été questionné au même sujet, après que le président et le secrétaire général d’une association ont été entendus, la BNPJ estimant qu’Omar aurait perçu des sommes par le biais de cette ONG», explique Me Kandil. Selon lui, son client pourrait être convoqué une nouvelle fois dans le même cadre, «d’ici la semaine prochaine».

L’avocat rappelle par ailleurs que cette série de convocations est intervenue au lendemain d’un rapport d’Amnesty International, où cette dernière révèle qu’Omar Radi aurait fait l’objet d’une opération d’espionnage de la part des autorités marocaines, par le biais d’attaques sur son téléphone à travers la technologie de pointe d’une société israélienne.

La semaine dernière, Omar Radi a été interrogé une première fois pour les mêmes faits, après que le procureur général du roi près la Cour d’appel de Casablanca a confirmé qu’il faisait l’objet d’une enquête dans ce sens.

Poursuivi depuis décembre 2019 en première instance pour «outrage à magistrat», le journaliste Omar Radi a été condamné, en mars dernier, à quatre mois de prison avec sursis, assorti d’une amende de 500 dirhams.