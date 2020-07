Coronavirus : 3,5 MDH de perte par jour pour les oeufs de consommation

Le secteur d’œufs de consommation subit des pertes quotidiennes estimées à 3,5 millions de dirhams (MDH), à cause de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), d'après l'Association nationale des producteurs (ANPO).

L'activité «subit un double coup consistant en une abondance de l'offre et une baisse de la demande, engendrant une chute des prix et, par conséquent, des pertes quotidiennes de 3,5 MDH, soit 350 MDH au cours de la période allant du 20 mars au 30 juin», indique l'association dans un communiqué. Cette situation menace l'ensemble du secteur et pourrait avoir des répercussions néfastes sur toutes ses composantes, ainsi que sur l'économie nationale.

Cependant, la crise que traverse le secteur a précédé la ceise sanitaire. L'ANPO rappelle ainsi que l'élevage de poules pondeuses et de la production d’œufs passent par «une crise asphyxiante inédite qui remonte au début de l'année 2019, à cause de la surproduction et la chute des prix, deux facteurs ne permettant pas de couvrir les charges».

La pandémie a accentué l'écart entre offre et demande, notamment avec la suspension de plusieurs activités et la fermeture des restaurants, des hôtels et des souks ruraux, dans le sillage de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire.