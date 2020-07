Le Maroc réagira-t-il à la visite du roi d’Espagne à Ceuta et Melilla comme en 2007 ?

Le roi et la reine d'Espagne, Don Felipe et Doña Letizia. / DR

Le roi et la reine d'Espagne, Don Felipe et Doña Letizia, visiteront Ceuta et Melilla dans la cadre de la tournée effectuée par le roi et la reine d’Espagne aux communautés espagnoles autonomes.

L’information a été confirmée par un porte-parole du palais de la Zarzuela, la résidence du roi d'Espagne, auprès d’El Faro de Ceuta. Mais il n’a pas annoncé de date exacte, expliquant que le monarque et sa femme doivent encore visiter quatorze communautés autonomes au total. Le voyage du couple royal a commencé au cours de la dernière semaine de juin. «Ils ont déjà voyagé aux îles Canaries et se sont ensuite envolés pour les îles Baléares avant de visiter l’Andalousie», poursuit le média espagnol.

«Le palais de la Zarzuela souhaite réaliser tous ces déplacements au cours du mois de juillet actuel, bien que, s'il y avait un type de changement dans l'agenda pour quelque circonstance que ce soit, il n'est pas exclu que la tournée puisse continuer en septembre.»

«Dans tous les cas, pour des raisons de sécurité, les voyages du roi et de la reine ne sont généralement confirmés que quelques jours avant la date indiquée», conclut-on.

Felipe et Letizia n’ont jamais visité Ceuta ou Melilla durant ce règne. Leurs prédécesseurs, Don Juan Carlos et Doña Sofía ne l’ont fait qu’une seule fois, en 2007. A l'époque, le Maroc a exprimé son rejet dès l’annonce de la visite, en rappelant son ambassadeur à Madrid.