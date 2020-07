Maroc : Le parcours du combattant pour la prise en charge du diabète chez les enfants

Entre plusieurs injections d’insuline quotidiennes, des analyses régulières et un appareil de mesure fréquente de la glycémie, prendre en charge un enfant atteint de diabète de type 1 devient un parcours de combattant. En effet, nombre de parents n’ont pas toujours les outils scientifiques pour détecter rapidement cette maladie auto-immune, l’accompagner ou mobiliser par ailleurs les moyens financiers pour la prendre en charge.

Parent d’un enfant qui s’est fait diagnostiquer ce diabète il y a six mois, Safaa raconte à Yabiladi que gérer cette situation au quotidien relève d’une véritable discipline. «La prise en charge d’un enfant diabétique doit aller de pair avec une éducation thérapeutique, car l’enfant et les parents doivent apprendre à savoir administrer ce traitement vital, calculer les glucides dans tous les aliments que va manger le petit, pour faire correspondre la dose d’insuline adéquate. C’est un véritable apprentissage qui n’est pas toujours évident au début», confie-t-elle.

Le quotidien se réadapte au diabète

Père de l’enfant atteint, Boubker indique à Yabiladi que tout le quotidien se réadapte à la gestion de ce diabète. «Votre vie bascule du jour au lendemain et il faut tout de suite savoir quand administrer les doses d’insuline dans la journée, comment calculer la glycémie dans les repas et continuer à surveiller le taux de sucre dans le sang, même dans la nuit», souligne-t-il.

Ce père de famille affirme lui-même se réveiller deux fois, toutes les nuits, pour effectuer les mesures nécessaires. «J’ai la chance de pouvoir me rendormir rapidement, donc je me réveille à 3h et à 5h pour cela», ajoute Boubker.

«Notre fils nous demande parfois quand est-ce qu’il pourrait redevenir comme avant, mais il reconnaît aussi qu’il doit vivre avec son diabète», indique le père de famille.

«La psychologue qui l’accompagne essaye plutôt de lui ouvrir les yeux sur des points positifs : sa capacité à être autonome, à résister à la douleur, à se sentir responsable, à gagner en maturité…» Boubker, père d'un enfant diabétique

En effet, cette prise en charge n’est pas uniquement sur la maladie en elle même, mais nécessite l’accompagnement d’un psychologue, d’un nutritionniste, d’un pédiatre, en plus d’autres spécialités, selon le cas de l’enfant. Très souvent, les parents apprennent que leur enfant est atteint de diabète, sans savoir par quoi commencer. «C’est souvent un réel coup de massue pour les parents et pour les enfants. Certains pères ont tellement du mal à l’accepter qu’ils quittent leurs épouses et les laissent seules avec les enfants…», nous déclare une mère de famille.

Des médecins bénévoles au service des enfants diabétiques

Pour aider les enfants et les parents à gérer de quotidien où le diabète devient omniprésent, l’association Badil à Rabat a mis en place, il y a plusieurs années, une Maison du jeune diabétique. Il s’agit d’un centre de santé, ouvert aux enfants et aux adolescents atteints, ainsi qu’à leurs parents. Safaa, Boubker, mais aussi Zohra sont suivis par cette ONG. «Des familles viennent de tout le Maroc pour recevoir ces formations et se fournir en insuline», nous décrit cette résidente à Salé, qui a découvert le diabète de sa fille, lorsqu'elle n'avait que deux ans et demi. Aujourd’hui, elle a 17 ans et suit brillamment sa scolarité. «J’ai tout de suite compris qu’elle était diabétique, lorsqu’elle avait commencé à montrer certains symptômes, que les médecins n’ont pas tout de suite expliqués», se rappelle Zohra, qui dit avoir été chanceuses de déceler rapidement la maladie chez sa fille.

«Elle urinait anormalement, buvait trop d’eau et devenait très fébrile, mais les praticiens se voulaient rassurant. Un jour, elle a perdu connaissance et j’ai décidé de l’emmener à une clinique, où son diagnostic a été confirmé», raconte Zohra, qui multiplie depuis les déplacements à Rabat avec sa fille, pour bénéficier de l’accompagnement de l’association, même en temps de pandémie.

«Les médecins de l’ONG ont appris à ma fille à vivre avec son diabète. Aujourd’hui, elle n’a aucune gêne à être vue différemment à l’école, notamment lorsqu’elle mesure sa glycémie. Je surveille moi-même ses prises d’insuline. Vu ma situation financière, je ne sais pas comment j’aurais fait, si je n’avais pas bénéficié d’une prise en charge médicale gratuite.» Zohra, mère d'un enfant diabétique

L’association Badil apprend justement aux parents et aux enfants à connaître la maladie, tout en aidant les familles issues d’un milieu modeste. «Il s’agit d’un support à la santé publique pour répondre aux besoins de ces personnes», nous explique Dr. Badia Benhammou, présidente de l’ONG. Elle-même pédiatre, elle souligne que la durabilité de ce travail bénévole repose en importante partie sur le parrainage des enfants, les dons de particuliers ou de groupes, ainsi que du soutien logistique des pouvoirs publics.

«La Fondation Mohammed V pour la solidarité a construit cette Maison du jeune diabétique et nous a chargé d’assurer sa gestion. Donc le ministère de la Santé nous fournit les doses nécessaires d’insuline, que nous distribuons gratuitement, ainsi que les réactifs pour les analyses régulières des enfants, qui sont également non-payées.» Dr. Badia Benhammou

Dans cette Maison, les cours se tiennent quotidiennement, en présence des parents et des enfants, avec une nutritionniste et une psychologue. Dr. Mounia Maâti Khatib se charge de ce volet une fois par semaine, à titre bénévole. «Pour les parents, il s’agit d’une forme de guidance, pour qu’ils ne culpabilisent pas et qu’ils assimilent la maladie, mais aussi l’état psychologique par lequel passe leur enfant», indique la spécialiste.

Celle-ci note que «lorsqu’un enfant est en difficulté, il faut le prendre en charge tout en accompagnant aussi l’entourage», pour atténuer les effets psycho-sociaux de cette charge, qui a un coût sur le plan matériel mais aussi moral.