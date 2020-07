Maroc : Arrestation de deux Berkanis grossistes en matériels de fraude au bac

La police judiciaire de Berkane a interpellé mercredi soir, sur la base d'informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), deux individus pour leur implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de matériels informatiques étrangers soumis aux règles d'origine, destinés à la fraude aux examens scolaires.

Les suspects, âgés de 31 et 37 ans, mettaient en vente des matériels informatiques de contrebande sur les réseaux sociaux pour être utilisés par les élèves dans la fraude aux examens scolaires, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. Les recherches de terrain et investigations techniques ont permis d'identifier les suspects et de les appréhender en flagrant délit de trafic de ces matériels à bord d'un véhicule léger à Berkane.

Les procédures de fouille ont permis de saisir 260 écouteurs sans fil, 213 cartes de transmission électronique, 32 cartes mémoires de stockage des données électroniques, 27 écouteurs avec fil, en plus de 1.186 étiquettes de qualité et six téléphones portables, ainsi que des sommes d'argent de 7.706 dirhams et 100 euros, ajoute la même source.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête préliminaire.