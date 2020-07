Azzeddine Soufiane décoré pour avoir sauvé des vies lors de l’attentat contre la mosquée du Québec

Azzedine Soufiane est décédé suite à l’attentat, qui a visé la mosquée du Québec en janvier 2017. A 57 ans, ce père de trois enfants a en effet tenté de désarmer le terroriste. Il fait désormais partie de 123 Canadiens, décorés par la gouverneure générale du Québec, Julie Payette. Recevant à titre posthume l’«étoile du courage» pour son acte de bravoure, il est ainsi distingué pour son «excellence, courage ou sens du devoir exceptionnel», a indiqué mercredi un communiqué de la gouverneure.

«Les décorations canadiennes pour actes de bravoure ont été créées en 1972 par Sa Majesté la reine Elizabeth II pour exprimer, de façon symbolique, la gratitude de la nation à l’égard de ceux et celles qui, au mépris de l’instinct de conservation, ont risqué leur vie pour sauver ou protéger leurs semblables», explique la même source.

Avec Azzeddine Soufiane, quatre autre canadiens de confession musulmane, parmi les victimes de l’attentat, sont aussi décorées pour leur geste qui a empêché un bilan humain plus lourd. Ainsi, «Said Akjour et Mohamed Khabar reçoivent pour leur part la médaille de la bravoure pour avoir tenté d’affronter le tireur», rapporte Radio Canada. «Hakim Chambaz en reçoit aussi une pour avoir secouru une petite fille lors de la tuerie», ajoute le média. «Ça fait encore plus plaisir de voir que mes amis étaient aussi décorés pour leur courage», témoigne Aymen Derbali, devenu tétraplégique depuis l’attentat.

Faisant six morts et huit blessés, la fusillade est survenue le 29 janvier 2017. Elle a été revendiquée par un jeune terroriste d’extrême droite. En raison de la pandémie du nouveau coronavirus, ces distinctions seront remises lors d’une cérémonie, dont la date n’a pas encore été communiquée.