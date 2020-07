Forbes : Akhannouch, Benjelloun, Zniber et Bensaleh, les 4 familles les plus riches au Maroc

Le Magazine Forbes Middle East a publié, cette semaine, sa liste des «100 entreprises familiales arabes les plus puissantes au Moyen-Orient 2020».

La liste comprend quatre sociétés marocaines, avec à leur tête le groupe Akwa, dont le conseil d’administration est présidé par le ministre de l’Agriculture Aziz Akhannouch, classé à la 25e place. Akwa a été créé en 1959 et possède l'une des plus grandes capacités de stockage de gaz au Maroc, avec une flotte de 23 millions de bonbonnes. Forbes rappelle aussi qu’Africa Gas, filiale du groupe Akwa, distribue plusieurs marques, dont Afriquia Gaz, Tissir Gaz, Camping Gaz et Butafric.

FinanceCom, dont le conseil d'administration est présidé par le milliardaire Othman Benjelloun, occupe le 38ème rang. Ce groupe a «diversifié ses investissements dans les secteurs bancaire, immobilier, des assurances et des télécommunications», écrit le magazine, rappelant que le groupe est en train de construire sa tour Mohammed VI à Rabat, 55 étages pour un coût de 500 M$ pour 55.

Diana Holding, dont les activités se concentrent sur l'agriculture, l'huile d'olive, la volaille, le commerce et la distribution, est arrivée au 83ème rang. Elle a été fondée par Ibrahim Zniber, et son conseil d'administration est actuellement présidé par son épouse, Rita Maria Zniber.

Forbes Middle East classe enfin le groupe Holmarcom, fondé par Abdelkader Bensaleh en 1978 à Casablanca, à la 88e place en Moyen-Orient et Afrique du Nord. Le magazine rappelle que le groupe opère dans la finance, l'immobilier, les industries agricoles, la distribution et la logistique et détient également deux entreprises (Les Eaux Minérales d’Oulmès et Atlanta Assurances) cotées à la Bourse de Casablanca.