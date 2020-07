Baccalauréat 2020 : Les autorités saluent les initiatives de transport gratuit des candidats

Le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a salué, mardi soir, les initiatives visant à fournir un service de transport gratuit aux candidats vers les centres d’examen du baccalauréat.

Le ministère a exprimé sa gratitude aux conseils élus ayant mené cette initiative en coordination avec les autorités locales et les entreprises de transport urbain, pour leur implication citoyenne et leur mobilisation afin de fournir un service de transport gratuit dans certaines régions du royaume au profit des candidats à l’examen national unifié du baccalauréat au titre de l’année 2020, tout au long de la période d’examens. Un transport qui permettra aux élèves de se rendre aux centres d’examen, dans de bonnes conditions et dans le respect total des mesures sanitaires nécessaires, poursuit-on.

Le ministère a également considéré que ces initiatives reflètent en profondeur les valeurs de solidarité, d’entraide et de synergie ancrées au sein de la société marocaine et confortent l’effort national pour la réussite de cet évènement national d’envergure.

Depuis lundi, plusieurs entreprises de transport, comme Foughal Bus, Alsa Bus, City Bus Fès, Equinox Transport et mobilys Dev, ont annoncé qu’elles transporteront gratuitement les bacheliers des villes marocaines vers les centres d’examen du baccalauréat.