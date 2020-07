De nouveaux voyages pour rapatrier les Espagnols et les MRE bloqués au Maroc

L’ambassade d’Espagne au Maroc a annoncé la programmation de nouveaux voyages, depuis le Maroc, pour rapatrier les ressortissants et résidents de la péninsule ibérique, bloqués dans le pays en raison de l’urgence sanitaire, liée à la pandémie du nouveau coronavirus.

Cette opération est prévue ainsi les 9 et 10 juillet, en coordination entre les autorités marocaines et les consulats généraux espagnols, qui prévoient cette traversée par voie maritime avec Trasmediterránea. Sur ses réseaux sociaux, la représentation diplomatique a indiqué que cette traversée se fera depuis le port de Tanger Med, pour arriver à Algésiras et Tarifa.

La semaine dernière, l’ambassade d’Espagne à Rabat a annoncé l’organisation d’autres opérations de retour, pour les Espagnols et les Marocains résidant dans la péninsule et bloqués au Maroc. La représentation diplomatique a indiqué que ces opérations se feront aussi par bateau, via le transporteur Balearia, depuis le port de Tanger vers Algésiras, ces mercredi et jeudi.

En juin dernier, une opération similaire reliant les deux villes portuaires a été prévue les 26 et 27 du mois dernier. Le 17 juin, un autre voyage exceptionnel par bateau depuis Tanger Med a permis un retour vers Málaga de 714 passagers et 305 voitures.

Pour ces opérations spéciales, les réservations sont ouvertes sur le site des compagnies en charge d’effectuer ces traversées.