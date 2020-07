Tanger : Plus de 60 infections au coronavirus chez les professionnels de la pêche maritime

Les examens laboratoires à Tanger ont montré, mardi, qu’au moins 62 personnes, majoritairement des pêcheurs maritimes, ont été infectés au nouveau coronavirus. Ces résultats ont été confirmés après la découverte de quelques cas et l’élargissement du dépistage à près de 2 000 pêcheurs côtiers et en haute mer, ainsi que les travailleurs du port de pêche de la ville.

Selon des informations du site local Tanja24, les patients ont été pris en charge, pour recevoir les soins nécessaires à l’hôpital de campagne, mis en place dans la forêt diplomatique de Tanger. Depuis, les dépistages et tests PCR se sont élargis aux différents points d’activité maritime dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, pour détecter d’éventuelles infections supplémentaires et retrouver les cas contacts, ajoute la même source.

Ainsi, le port de M’diq en est concerné, de même que les centres de pêche maritime et les sites de déchargement de Quaà Asserasse, les ports locaux de Chmaala et Jebha (province de Chefchaouen), l’unité médicale relevant de la délégation de la Pêche à Al Hoceïma, le village portuaire de Cala Iris (province d’Al Hoceïma), ainsi que celui de Ksar Sghir (province de Fahs-Anjra) et celui de Larache. Ces dépistages s’étaleront jusqu’à lundi prochain.