Les centres commerciaux et galeries commerciales du groupe Aradei capital appliquent strictement les mesures sanitaires dictées par le gouvernement

Le Groupe ARADEI CAPITAL détient entre autres plusieurs actifs à travers le Royaume : SOCCO ALTO mall à Tanger, BORJ FEZ dans la ville du même nom, ALMAZAR à Marrakech, SELA PLAZA à Dar Bouazza et Targa, ainsi que les LABEL’GALLERY à Meknès, Rabat, El Jadida et Safi.

Les centres commerciaux et galeries du groupe sont équipés de moyens techniques importants. Par ailleurs, les collaborateurs ont été formés à l’ensemble des mesures de prévention sanitaire.

Ces mesures ont été mises en place en amont de l’ouverture, débutant par la désinfection totale des centres commerciaux et des galeries et ce dans l’ensemble des boutiques. Ceci a aussi été matérialisé par le renforcement de l’équipe de nettoyage avec une équipe dédiée dans chaque centre et par la désinfection des surfaces qui risquent d’être en contact régulier avec les mains des usagers, comme par exemple les poignées, les boutons d’ascenseurs, les escalators, etc.

La foncière ARADEI CAPITAL a également investi sur le volet hygiène en dotant l’ensemble de ses centres commerciaux de :

− Pulvérisateurs afin d’effectuer des désinfections régulières avec un virocide certifié par le Ministère de la Santé ;

− Tapis désinfectants à l’entrée de chaque site ;

− Distributeurs de gel hydroalcoolique désinfectant ;

− Equipements automatisés infrarouge.



Toujours dans un souci d’éviter les contacts et de prévenir la propagation du virus, tous les sanitaires ont été équipés de système d’automatisation infrarouge (savon, robinets…)

Dans la perspective d’accueil des clients dans des conditions optimales, tous les centres commerciaux et galeries commerciales du Groupe répondent à un cahier des charges précis qui a fait l’objet de formations spécifiques à destination des employés et collaborateurs des centres commerciaux, des locataireset des prestataires de services.

Ce cahier des charges inclut plusieurs volets tels que l’accès aux centres commerciaux, les mesures de distanciation et les moyens de communication instaurés pour informer et sensibiliser les clients.

Tous les accès sont conditionnés par un contrôle de température par caméras thermiques ou thermomètres infrarouges. Bien entendu, toute personne ne portant pas de masques se voit systématiquement interdire l’accès.

Dans le but de garantir une distanciation physique suffisante entre les visiteurs, un marquage au sol ainsi que des couloirs de circulation ont été mis en place. De plus, des consignes ont été données aux responsables des opérations et aux agents de sécurité pour interdire tout regroupement de personnes.

Enfin un dispositif d’affichage ainsi que des messages vocaux rappellent régulièrement aux visiteurs le règlement, les exigences de distanciation physique et les bonnes pratiques à suivre, notamment les gestes barrières.

«Nos équipes ont activement préparé les centres du portefeuille Aradei Capital qui n’étaient encore que partiellement ouverts à une réouverture totale» déclare Omar Yacoubi, Directeur Général Adjoint. «Équipement des personnels, marquage au sol, signalisation et gestion des flux, messages de sensibilisation, mesures sanitaires en boutique, prise de température : tout a été prévu et organisé dans une optique sécuritaire maximale».

La sécurité et le bien-être des clients, employés, partenaires commerciaux et communautés sont plus que jamais les priorités des centres commerciaux du Groupe ARADEI CAPITAL. Une vaste campagne de communication sous le hashtag «#MieuxVousRetrouver», «#نتلقاو_من_جديد» promet une nouvelle expérience de shopping, en toute sécurité et sérénité pour tous.