L’Espagnol Cepsa investit dans une entreprise d’asphalte au Maroc

La première compagnie pétrolière espagnole Compañía Española de Petróleos S.A.U. (Cepsa) a conclu un accord avec le groupe marocain Majdaline Holding pour dynamiser conjointement l'activité asphalte au Maroc et exploiter les synergies à moyen et long terme.

Selon El Pais, qui cite des sources proches de la société espagnole privée, Cepsa a acquis 40% de la participation de Majdaline dans le capital des sociétés Sorexi et Bitulife, leaders dans la production et la distribution d'asphalte et de revêtements bitumineux pour le secteur de la construction de routes et de bâtiments au Maroc.

«A travers cette acquisition, Cepsa cherche à consolider sa position de l'un des principaux acteurs de l'énergie au Maroc, où elle est implantée depuis 30 ans», ajoute-t-on.

Les sociétés qui composent Majdaline Holding ont une connaissance approfondie du marché marocain de l'énergie, poursuit le journal. Celui-ci rappelle que Sorexi, avec plus de 90 ans d'expérience, dispose de trois usines avec une capacité de production et de stockage à Casablanca, Nador et Agadir. Pour sa part, Bitulife opère depuis près de 20 ans sur le marché de la production et de la distribution de produits d'étanchéité.

«Cette alliance renforce la présence internationale de Cepsa dans une région prioritaire, comme l'Afrique du Nord et, plus précisément, au Maroc, un pays clé pour l'entreprise en raison de sa proximité avec l'Espagne et de son grand potentiel de croissance», précise-t-on.

La proximité de ses raffineries a permis à Cepsa de devenir la première marque espagnole sur le marché marocain des stations-service en octobre 2019 avec l'ouverture d'un réseau qui compte déjà 15 établissements et la commercialisation de lubrifiants automobiles et industriels. Une opération effectuée grâce à la joint-venture Atlas Nord Hydrocarbures avec Derhem Holding. Cepsa construit également une installation de stockage dans le port de Jorf Lasfar.