Tanger : 9 membres de l’équipe médicale de l’hôpital Mohammed V atteints de coronavirus

A Tanger, les résultats des tests de dépistage relatifs au nouveau coronavirus ont montré que 9 membres du personnel médical et infirmier ont été infectés à l’hôpital régional Mohammed V. Il s’agit de cinq médecins et de quatre infirmières.

En conséquence, le travail dans les salles de réanimation et d’anesthésie de l’hôpital a été suspendu, rapporte le média local Tanja24, sur la base d’informations du ministère de la Santé. En état d’alerte, l’établissement et les autorités sanitaires ont par ailleurs décidé de reporter toutes les opérations non urgentes, les interventions médicales et chirurgicales, à une date ultérieure.

Ce matin, le ministère de la Santé a annoncé que 95 cas confirmés à la covid-19 ont été enregistrés dans tout le pays, entre hier à 17h et ce mardi 10h, ce qui porte le nombre total à 12 385 infections.