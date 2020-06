Fraude au bac : 14 personnes arrêtées à Salé, Temara, Agadir, Oujda et Meknès

Les opérations sécuritaires menées par les services de la police judiciaire à Salé, Témara, Agadir, Oujda et Meknès, durant ce mois de juin, ont permis l'interpellation de 14 individus pour leur implication présumée dans des affaires de possession et trafic de matériels et outils électroniques sophistiqués utilisés pour la fraude lors des examens de baccalauréat.

Un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) indique que ces opérations ont ciblé des annonces publiées sur les réseaux sociaux et sur les sites de commerce électronique, qui vendent des puces utilisées pour recevoir des appels téléphoniques et connectées à une oreillette performante.

Lesdites opérations ont permis l’interpellation de 7 suspects à Salé et 6 autres dans les villes de Témara, Oujda et Agadir, ainsi qu'un autre à Meknès, soupçonnés d'être impliqués dans la vente de ces matériels développés.

Les opérations de perquisitions ont par ailleurs permis la saisie de 345 puces électroniques de différents types, ainsi qu’une dizaine d’écouteurs, de batteries et de chargeurs, précise la DGSN. Aussi, des ordinateurs et des téléphones portables portant des traces numériques des opérations de trafic de ces matériels sur internet ont été saisis.