Rabat : Trois projets primés pour la mobilité des femmes dans l'espace urbain

Trois projets ont été primés lors de la compétition académique organisée dans le cadre de la troisième édition du prix Hackathon en ligne, sous le thème 'Smart City : La technologie au service d'un espace public sûr pour les femmes et les filles, dans la ville de Rabat', initié par l'Association Jossour forum des femmes marocaines (FFM), en partenariat avec ONU Femmes Maroc.

Le premier prix a été décerné au projet Sakina, présenté par Fouad Berri, Mohamed Mellouki et Hatim Rhazi Filali, de l’Ecole mohammadia d'ingénieurs (EMI). Le deuxième prix a été attribué au projet Women & Secure présenté par Moummade Nada de l'INSA Euromed de Fès, Azamar Aya de l’Ecole nationale supérieure des mines (ENIM) de Rabat et Bourkab Aymen de l'EMI, indique lundi un communiqué des organisateurs.

Le troisième prix a été assigné au projet Athéna, présenté par Fatima-Ezzahra Mohtich et Rania Louafi de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II (IAV).

Ce Hackathon a été organisé du 20 au 27 mai sur la plateforme Zoom, à l'occasion de la Journée mondiale de l’ingénieur pour le développement et la journée internationale des droits des femmes, en partenariat avec la mairie de Rabat, l’Union nationale des ingénieurs marocains et le Centre marocain pour l'innovation et l’entrepreneuriat social.

Le Hackathon, dont le but est de proposer des solutions innovantes et smart aux problématiques de mobilité et d’accessibilité des femmes et des filles aux espaces publics urbains, avait réuni une panoplie d’experts, universitaires, ingénieurs et étudiants. Elle cible de jeunes élèves de deuxième et de troisième année du cycle d’ingénieur.

Le projet 'Rabat ville sûre et sans violence pour les femmes et les filles' a pour objectifs de renforcer et d’encourager les efforts de la société civile à participer à l’amélioration des conditions de l’occupation de l’espace public par les femmes, de développer l’autonomisation des femmes économiquement et de les aider à réaliser des investissements dans la sécurité et la viabilité économique des espaces publics, y compris les infrastructures publiques et le développement économique.