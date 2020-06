L’Oréal retire les mots «blanchissant» et «éclaircissant» de ses produits

La blancheur ne sera plus désormais un idéal de beauté. C’est la stratégie à laquelle a pensé le géant des cosmétiques français l’Oréal, en interagissant avec les récentes manifestations antiracistes un peu partout dans le monde. Samedi, l’entreprise a ainsi annoncé le retrait d’appellations comme «blanc», «blanchissant» ou «clair», que l’on ne retrouvera plus sur les produits uniformisant le teint.

Citée par RFI, Béatrice Collin, professeur de stratégie et spécialiste du groupe, indique que cette démarche rompt avec certaines ambiguïtés. «L’Oréal a depuis plusieurs années vraiment essayé de promouvoir la diversité de toutes les beautés – on voit ça notamment dans le choix de leurs égéries. On a vraiment ce sentiment que l’Oréal a soudainement pris conscience qu’il y avait une situation paradoxale entre ses produits d’une part et son positionnement sur la diversité de l’autre part. Le marché de la beauté est l’un des plus sensibles aux réseaux sociaux et c’est vraiment stratégique. A mon avis, c’est pour cela qu’on a eu une prise de décision aussi rapide et aussi abrupte.» déclare-t-elle.

Cette démarche a été décriée par certains utilisateurs des réseaux sociaux. Pourtant, d’autres marques sont allées plus loin que l’Oréal, en retirant du marché leurs produits marqués «blanchissants», dans l’attente de les remplacer.

Neutrogéna ou encore Unilever se sont également positionnés en faveur des démarches effaçant certaines charges racistes banalisées dans le marketing.