Maroc : Six interpellations à Casablanca pour trafic de drogue et enlèvement

La police judiciaire du district de Hay Hassani à Casablanca a interpellé dimanche soir, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), six individus âgés entre 22 et 43 ans, dont un multirécidiviste, pour leur implication présumée dans une affaire de trafic de drogue et de psychotropes ainsi que d’enlèvement et de séquestration avec violence.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime intercédait en faveur des mis en cause pour l'acquisition de la cocaïne à Safi, avant que ces derniers ne découvrent qu’ils faisaient l'objet d’escroquerie et que la cargaison achetée n’était qu’une poudre blanche. Cela les a poussé à séquestrer la victime et à lui faire subir des coups et des blessures dans une maison, située dans une zone rurale aux environs de Safi avant de la transporter à Casablanca, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. Tous ces crimes ont été filmés et envoyés à un membre de sa famille pour chantage.

Les enquêtes et les investigations sur le terrain, menées par la police judiciaire, ont permis de localiser les quatre suspects, de les appréhender dans un appartement au quartier Bourgogne à Casablanca et de libérer la victime souffrant de blessures, précise la même source, faisant savoir que les opérations de fouille se sont soldées par la saisie de près d'un kilogramme d’une poudre blanche, soupçonné d'être de la cocaïne, en plus d'armes blanches et de trois voitures utilisées dans cet acte criminel.

Les prévenus, y compris la victime et son frère soupçonnés d'être impliqués dans des affaires d'escroquerie et de médiation, ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par le parquet compétent alors que les recherches se poursuivent afin d'identifier les personnes impliquées dans cet acte criminel, a conclu la DGSN.