Nouvel appel téléphonique entre le roi Mohammed VI et le président Kaïs Saïed

Nouvel appelé téléphonique entre Mohammed VI et le président tunisien. «Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a eu un échange téléphonique avec le président tunisien, M. Kaïs Saïed. A cette occasion, le président Kaïs Saïed a présenté à SM le Roi ses souhaits de prompt rétablissement et ses meilleurs vœux de bonne santé, à la suite de l’intervention que le Souverain a subie avec succès», indique le cabinet royal dans un communiqué.

De son côté la présidence tunisienne précise, sur sa page Facebook, que les deux chefs d’Etat ont abordé également lors de cette conversation «les relations exceptionnelles entre le Maroc et la Tunisie et les moyens de les raffermir et consolider davantage».

Cet appel téléphonique est officiellementle quatrième entre les deux leaders après ceux du 16 janvier, du 25 mars et du 25 avril. A ces contacts de haut niveau s’ajoute le message verbal, du 10 juin, du souverain à Kaïs Saïed.