Le royaume rapatrie 320 Marocains bloqués en Espagne et en Allemagne

Quelque 160 Marocains, dont 17 bébés, bloqués en Espagne suite à la fermeture des frontières aériennes, terrestres et maritimes en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, ont été rapatriés, samedi, depuis l'aéroport de Séville (Andalousie).

Cette opération a profité, en particulier, à 77 ouvrières saisonnières marocaines qui étaient bloquées dans la province de Huelva, notamment celles souffrant de problèmes de santé, enceintes ou allaitantes.

Parmi les bénéficiaires figuraient également des Marocains bloqués à Bilbao, Valence et Murcie, qui, à leur tour, avaient des problèmes de santé ou des maladies chroniques, en plus des personnes âgées et celles se trouvant en situation de précarité.

Menée sous la supervision des consuls généraux du Royaume à Bilbao, Valence, Séville et Murcie, cette opération s’est déroulée dans le respect total des mesures de précaution et du protocole sanitaire en vigueur, sous la supervision des services concernés.

L'opération de rapatriement des Marocains bloqués en Allemagne en raison de la pandémie de coronavirus a commencé, pour sa part, ce samedi, avec un vol de la Royal Air Maroc reliant Francfort et Marrakech. Ils sont 160 Marocains qui ont été rapatriés à bord de ce vol.

Dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire décrété par plusieurs pays suite à la propagation de la pandémie du Covid-19, quelque 30 vols ont été programmés entre les 21 et 27 juin pour le rapatriement de 4 644 Marocains bloqués dans 17 pays.