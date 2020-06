Le royaume rapatrie 917 Marocains bloqués en Europe et en Afrique

Un total de 917 Marocains, tous âges confondus, sont arrivés, vendredi, à l'Aéroport international Marrakech-Menara à bord de six vols, opérés dans le cadre du rapatriement de ces citoyens bloqués à l'étranger suite à la fermeture des frontières aériennes, terrestres et maritimes en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Ainsi, six avions de la Royal Air Maroc (RAM), avec entre 147 et 160 personnes à bord de chacun, ont atterri successivement à l'Aéroport international de la cité ocre, en provenance de la Grande Bretagne (un vol), de la France (trois vols), des Pays-Bas (un vol) et de la Côte d'Ivoire et du Sénégal (un vol).

L'opération de rapatriement s'est déroulée dans le respect total des mesures de précaution décrétées et du protocole sanitaire en vigueur, sous la supervision de l'ensemble des services concernés.

A leur arrivée, ces Marocains, munis de leurs masques de protection, ont effectué les formalités douanières et récupéré leurs bagages de manière fluide et ordonnée.

Par la suite, ces citoyens ont embarqué à bord de bus à destination de huit établissements hôteliers de la ville, où ils bénéficieront de tests de dépistage de la Covid-19 et seront confinés conformément au protocole sanitaire en vigueur.

Quelque 30 vols ont été programmés entre les 21 et 27 juin pour le rapatriement de 4 644 Marocains bloqués dans 17 pays, dans le contexte de la pandémie de la Covid-19.