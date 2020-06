Maroc : 295 nouveaux cas de coronavirus, principalement à Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Jusqu’à ce vendredi à 17h, 295 nouveaux cas du coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 11 633 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie, a déclaré Dr. Hind Ezzine, cheffe du service des maladies épidémiques à la Direction de l'épidémiologie relevant du ministère de la Santé.

Lors du traditionnel point de presse quotidien, la responsable a précisé que 156 nouvelles rémissions ont été enregistrées ces dernières 24 heures, portant à 8 656 le nombre total de guérisons dans le royaume, soit un taux de guérison qui atteint 74,4%.

Un nouveau décès est à déplorer, entre hier et aujourd’hui. Le total passe ainsi à 218 morts alors que le taux de létalité de 1,9%. Le Maroc compte jusqu’à ce mardi 2 759 cas actifs sous traitement. La responsable a souligné que le pays compte aussi 20 cas graves ou critiques.

Quant à la répartition géographique des nouveaux cas, la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma a enregistré 165 nouveaux cas, avec 116 cas à Al Fahs Anjra, 21 à Tétouan, 18 à Tanger et 10 cas à Larache. De plus, 69 cas ont été recensés dans la région de Casablanca-Settat, dont 62 à Casablanca, trois à Mohammedia, deux à El Jadida et deux à Mediouna.

La région de Marrakech-Safi a enregistré 25 nouveaux cas, tous enregistré à Marrakech, alors que 15 autres ont été enregistrés à Fès et un à Sefrou dans la région Fès-Meknès. Pour sa part, Rabat-Salé-Kénitra enregistre 7 nouveaux cas, dont deux à Kénitra, 4 à Témara et un à Sidi Slimane.

Huit cas ont été recensés à Laâyoune, dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, alors que 4 ont été enregistrés dans la région de Beni Mellal-Khénifra (3 à Fqih Ben Saleh et un cas à Azilal) et un cas a été recensé dans la province de Tan Tan (Guelmim Oued-Noun).

Dr. Hind Ezzine a enfin souligné que l’opération du suivi des personnes contacts a concerné, depuis le début de la pandémie au Maroc, 63 508 personnes, tandis que 8 166 personnes sont toujours sous suivi médical.