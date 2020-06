Coronavirus : Après Sidi Yahya et Tarfaya, un nouvel hôpital de campagne voit le jour à Tanger

Un hôpital de campagne a été mis en place à Tanger, pour accueillir les cas contaminés par le nouveau coronavirus. Le lieu est situé à une dizaine de kilomètres de la ville dans un cadre écologique et à l’abri des regards.

La capitale du Détroit a connu une hausse inquiétante du nombre des infections par la Covid-19, notamment dans le foyer épidémiologique enregistré à l’usine de Renault, avec 300 nouveaux cas relevés durant les trois derniers jours.

Depuis, la société française a imposé à ses autres salariés sains, mais qui ont été en contact avec les infectés, une mise en quarantaine de deux semaines chez eux du 27 juin au 10 juillet. Ils ne sont autorisés à sortir à l'extérieur de leurs domiciles qu’après approbation écrite et sur place des autorités sanitaires compétentes.

L’hôpital de campagne de Tanger s’ajoute à ceux déjà opérationnels depuis quelques jours à la commune de Sidi Yahya El Gharb relevant de la province de Kenitra, où se soigne les travailleuses de deux sociétés agricoles, et de Tarfaya qui accueille les migrants subsahariens infectés par le virus létal. Quant à l’hôpital de Laayoune, il est réservé aux cas relevés au port de pêche et à la zone industrielle de la ville d’El Mersa.

Le 13 juin, les ministères de l’Intérieur et de la Santé avaient indiqué dans un communiqué conjoint que les cas actifs Covid-19 et les futurs cas positifs dépistés seront regroupés au sein de deux structures sanitaires spécialisées, localisées respectivement à Benslimane et à Ben Guérir. Sauf que l’apparition de nouveaux foyers de coronavirus a dicté la mise en place de trois autres hôpitaux de campagne.