Action de solidarité d'étudiants marocains en France envers leurs compatriotes rentrés au Maroc

L’Association des chercheurs et élèves ingénieurs marocains (ACEIMI) de l’Institut national des sciences appliquées de Lyon (INSA), a initié, dans le contexte actuel du Covid-19, une action de solidarité envers des étudiants rentrés au Maroc.

Cette action de solidarité bénévole consiste à aider les étudiants marocains de l’INSA de Lyon rentrés au Maroc avant la fermeture des frontières en raison du coronavirus, à libérer, après expiration de leur contrat de bail, les chambres qu’ils louaient et à ranger en lieu sûr leurs affaires jusqu’à leur retour, indique l’ACEIMI, dans un communiqué parvenu vendredi à la MAP.

«L’ACEIMI s'est portée volontaire pour libérer les chambres de ces étudiants, organiser le déménagement et ranger leurs affaires dans une salle réservée à cet effet», ajoute la même source.

«Dans le contexte actuel, la dimension humanitaire de ce genre d'initiative ne peut que souder, et renforcer les liens et l'entraide entre les étudiants marocains à l'étranger», se félicite l’ACEIMI, une association des étudiants qui vise à promouvoir la culture marocaine au sein du campus de l'INSA de Lyon et à aider les étudiants marocains à s'intégrer.