Les 24 hélicoptères Apache commandés par le Maroc seront fabriqués par Boeing

Les 24 hélicoptères type Apache AH-64E commandés en novembre par le Maroc des Etats-Unis seront fabriqués par Boeing, annonce jeudi le géant mondial en aéronautique dans un communiqué.

«Il s'agit d'une nouvelle étape dans notre long partenariat avec le Royaume du Maroc (…) La demande mondiale des Apache est en croissance et nous sommes fiers de fournir cette technologie de pointe au Maroc», s’est félicité Jeff Shockey, un haut responsable chez Boeing. La livraison des appareils aux Forces armées royales est prévue au début de 2024.

Boeing a livré à ce jour près de 2 500 hélicoptères Apache à 16 pays, dont les États-Unis, les Pays-Bas, la Grèce, le Royaume-Uni, le Japon, l'Inde, Singapour, la Corée du Sud et l'Arabie saoudite.

Parallèlement au processus de la fabrication des 24 appareils, les formations au profit des pilotes et des mécaniciens ont déjà commencé. Elles devront durer deux années au Maroc et comprendront des stages aux les Etats-Unis, indique hier la page Facebook FAR Maroc. La même source ajoute que le chantier de préparer la base aérienne qui accueillera les nouveaux Apaches a été lancé aussi, précisant qu'elle sera prête dès le début de la livraison, en 2024.

Pour mémoire, le Département d’Etat américain a décidé, le 19 novembre 2019, d’autoriser la vente au Maroc de 36 hélicoptères de combat de type AH-64 E Apache dont douze en option, en plus de nombreux équipement. Le coût du contrat est estimé à 4,25 milliards de dollars (environ 40 milliards de dirhams).

La commande concerne également la livraison aux FAR d’équipement de dernière génération. Sur la liste figure notamment 79 moteurs ; 36 capteurs de visions nocturnes modernes ; 18 radars de contrôle d’incendie ; 551 missiles dont 110 en option et 588 kits de système d’armes de précision avancée.