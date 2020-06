Maroc : 431 nouveaux cas du coronavirus, 32 nouvelles rémissions et un décès

Jusqu’à ce jeudi à 17h, 431 nouveaux cas du coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 11 338 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie.

Selon une nouvelle mise à jour, le ministère a précisé que 32 nouvelles rémissions ont été enregistrées ces dernières 24 heures, portant à 8 500 le nombre total de guérisons dans le royaume, soit un taux de guérison qui atteint 75%.

Un nouveau décès est à déplorer, entre hier et aujourd’hui. Le total passe ainsi à 217 morts. De plus, le Maroc compte jusqu’à ce mardi plus de 2 600 cas actifs sous traitement.

Quant à la répartition géographique des nouveaux cas, la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima arrive en tête, avec 168 nouvelles infections, dont 129 cas à Tanger, 26 cas à Larache, 7 à Tétouan et 6 à Al Fahs Anjra.

De plus, 137 nouveaux cas ont été enregistrés dans un foyer professionnel dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, alors que 46 nouveaux cas ont été recensés dans la région Laâyoune-Sakia-El Hamra, précisément à Laâyoune.

Les régions de Casablanca-Settat et de Marrakech-Safi ont, chacune, enregistrés 34 cas. Il s’agit de 25 cas à Casablanca, 6 à Sidi Bennour et 3 à Mohammedia pour la première et 17 cas à Marrakech et 17 à Safi pour la deuxième.

La ville de Fès a enregistré 7 nouveaux cas, dans l’entourage d’un cas déjà déclaré, tandis que 5 cas ont été déclarés à Fqih Bensaleh, dans la région de Beni Mellal-Khénifra.

De ce fait, cinq régions du Maroc n’ont pas enregistré de nouveaux cas entre hier et aujourd’hui. Il s’agit Dakhla-Oued Ed-Dahab, Guelmin-Oued Noun, l’Oriental, Souss-Massa et Draâ-Tafilalet.