64% jeunes marocains victimes de discrimination à l'emploi, selon une étude du CCME et IPSOS

Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) a dévoilé ce jeudi un résumé de son enquête internationale sur la jeunesse marocaine en immigration, réalisée en partenariat avec l’Institut international d’études d’opinion (IPSOS), à paraitre prochainement.

L’étude, qui consacre un volet considérable à la problématique de la discrimination dans les pays de résidence, se concentre sur l’Europe et considère que les jeunes marocains dans ces pays «estiment rencontrer plus de difficultés que les autres jeunes du pays à trouver un emploi ou un logement».

L’étude a été élaborée à partir d’un échantillon de 1 433 jeunes marocains âgés de 18 à 35 ans, et résidant en France, en Espagne, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne, soit les six principaux pays européens d’immigration.

Ainsi, «ils sont 64% à déclarer avoir rencontré des difficultés à trouver un travail, 57% peinent à trouver un logement et 42% à pratiquer leur religion», indique-t-on dans le résumé parvenu à Yabiladi.

Par pays, ils sont 69% Marocains en Allemagne, 50% des jeunes marocains en Belgique, 50% des jeunes en Espagne, 69% des jeunes marocains en France, 57% en Italie et 35% aux Pays-Bas qui citent la discrimination pour la recherche d’un logement. De plus, 67% des jeunes marocains en France, 65% en Belgique, 60% des jeunes marocains d’Allemagne, 59% en Espagne et 57% en Italie citent des discriminations pour trouver un emploi.

Le CCME précise aussi que 58% jeunes en Allemagne, 57% aux Pays-Bas et 41% en France évoquent des difficultés à pratiquer leur religion, tandis que 65% des jeunes marocains en Italie cite des difficultés à obtenir un prêt bancaire.

Le plaidoyer du CCME contre la discrimination et pour l’égalité des chances

A partir des résultats, l’étude conclut que les réponses des jeunes marocains «dénotent qu’il n’y a pas une communauté marocaine homogène mais plusieurs communautés, qui diffèrent selon les contextes politiques et socioéconomiques de chaque pays». Elle estime aussi que «les politiques publiques marocaines envers les Marocains du monde seraient alors plus efficaces si elles parviennent à s’adapter aux réalités spécifiques à chaque communauté».

Dans une déclaration accompagnant l’étude, le secrétaire général du CCME, Abdellah Boussouf estime que ce sondage «met en lumière des chiffres et des réalités utiles à l’orientation des politiques publiques marocaines envers les Marocains du monde».

Rappelant des «difficultés invisibles» auxquels les jeunes marocains établis en Europe font face, le CCME appelle ainsi le gouvernement du Maroc à «attirer l’attention des pays européens sur les différentes formes de discrimination à l’égard des jeunes d’origine marocaine au cours des échanges et négociations avec ces pays» et à «renforcer la diplomatie culturelle».

Il plaide aussi pour la restructuration du tissu associatif des MRE et le renforcement de leur présence au sein des ONG établis dans les pays de résidence.

Enfin, le CCME appelle également les pays de résidence à «l’application des droits en matière de protection des minorités et respecter le principe de l’égalité des chances», tout en faisant face aux discours politiques et médiatiques qui attisent les sentiments de la peur de l’autre et la stigmatisation à l’égard des populations issues de la diversité.