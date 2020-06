MRE Academy, un programme pour mobiliser les compétences de la diaspora

Le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger a annoncé, mercredi, le lancement du programme «MRE Academy», en partenariat avec l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT). Une convention a été signée entre les deux départements, pour la première phase de ce programme.

«Les conventions spécifiques concernant cinq réseaux de compétences marocaines établies à l’étranger, aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada et en Europe, qui sont le Réseau des compétences médicales des Marocains du monde, l’Association des cadres d’origine marocaine en suisse, le Réseau des compétences marocaines en Allemagne, le Réseau des compétences marocaines œuvrant dans le secteur de l’industrie aéronautique au Canada, et le Réseau des compétences marocaines aux Etats-Unis», indique un communiqué parvenu à Yabiladi.

Selon la ministre déléguée, Nezha El Ouafi, ce programme permettra d’accompagner l’Office dans la mise en œuvre de sa feuille de route relative au développement de la formation professionnelle. Il constitue également un moyen de mobiliser les compétences marocaines résidant à l’étranger et «institutionnaliser leur inclusion dans les programmes de développement prioritaires au Maroc».

La même source indique que les projets de formation proposés dans le cadre des conventions permettront de «changer l’approche adoptée, en transcendant les rencontres théoriques et les forums traditionnels, et ce dans le but de bénéficier directement de la contribution scientifique des compétences à travers le transfert du savoir et des expériences au profit des étudiants». Ainsi, ces formations incluront les domaines de l’aviation, l’automobile, la santé, l’intelligence artificielle et le e-learning, sous la supervision d’experts des cinq réseaux de compétences marocaines à l’étranger.