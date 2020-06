Pays-Bas : Un monument à Utrecht en hommage aux travailleurs immigrés

Un monument pour les travailleurs immigrés aux Pays-Bas sera construit à Utrecht l'année prochaine. Cet œuvre devrait rendre hommage aux Marocains, Turcs, Grecs, Italiens, Espagnols, Portugais et ex-Yougoslaves venus dans le pays pour y travailler dans les années 60 et 70, écrit le média néerlandais NU.nl.

Cette année marquant le cinquantenaire de l’immigration aux Pays-Bas, certains partis politiques ont demandé de construire un monument à Utrecht pour rendre hommage à cette catégorie.

La municipalité d'Utrecht a ainsi examiné cette proposition, tandis que plusieurs intervenants ont informé la municipalité qu'ils en étaient favorables.

La municipalité a donc annoncé la construction de ce monument. «Bien que le mot monument soit utilisé, il ne s'agit pas tant de commémoration, mais plutôt d'un hommage. Cet hommage concernerait spécifiquement le groupe de travailleurs migrants venus aux Pays-Bas dans les années 60 et 70», précise-t-elle.

Cet hommage devrait contribuer à la reconnaissance de la contribution de ces travailleurs et donner une plus grande conscience historique à Utrecht. La municipalité promet d’élaborer un plan du monument et choisir un emplacement.