Tarfaya : Des membres de la gendarmerie et de la marine royale infectés au coronavirus

Des membres de la gendarmerie, de la marine royale mais aussi des forces auxiliaires, font partie des cas confirmés au nouveau coronavirus dans la région de Laâyoune-Es Sakia El Hamra, ce mercredi.

Selon des sources locales contactées par Yabiladi, «il s’agit de deux membres de la gendarmerie, un des forces auxiliaires et deux de la marine royale». Parmi ces cinq infections, deux concernent des agents «en charge de garder le lieu où ont été admis des migrants, dans la province de Tarfaya, après leur tentative de traversée». «Ledit groupe est celui dont font partie les 37 ressortissants qui ont été testés positifs, le week-end dernier», souligne notre interlocuteur.

Selon celui-ci, «ces dépistages ont été effectués après la confirmation des 37 nouveaux cas, sur l’ensemble des membres de la gendarmerie, de la marine, des auxiliaires et du personnel mobilisé sur place pour la logistique et la cuisine, afin de déceler d’éventuelles infections au sein des cas contacts». A cet effet, «migrants et membres des forces de l’ordre ont été conduits à l’hôpital de Laâyoune ; à la suite des résultats, les agents déclarés positifs ont été emmenés à l’hôpital de campagne de Benguerir pour recevoir les soins nécessaires, tandis que les migrants infectés ont eu une prise en charge hospitalière sur place».

Le 21 juin dernier, les autorités sanitaires ont en effet identifié pas moins de 37 cas de nouveau coronavirus, au niveau de l’espace d’hébergement de migrants dans la province de Tarfaya. Ce mercredi, les derniers tests font état de 27 infections supplémentaires, soit au moins 64 cas identifiés pour ce foyer.

Jusque-là plutôt épargnée par la pandémie, cette province fait désormais partie d’une région fortement touchée par la covid-19. En tête ces dernières 24 heures, Laâyoune-Es Sakia El Hamra enregistre en effet 168 cas, dont 141 identifiés à Laâyoune, dans un foyer industriel.