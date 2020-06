Maroc : Une reprise post-Covid19 jonchée de défis pour les bains maures et salles de gym

Après une fermeture de trois mois, diverses installations ouvriront leurs portes et reprendront leurs activités dans plusieurs régions du pays. Les bains maures (Hammams) et les salles de sports seront, ainsi, autorisés à recevoir leurs clients et leurs abonnés, à condition de ne pas dépasser 50% de leur capacité. Annoncée dimanche par les ministères de l'Intérieur, de la Santé et de l'Industrie, la décision a toutefois laissé les propriétaires de salles de sports et de hammams perplexes quant à la mise en œuvre des mesures sanitaires.

A Casablanca, Fatima Fedouachi, membre de l'association des propriétaires des Hammams de la capitale économique, estime qu’«il est très difficile de les mettre en place». Auprès de Yabiladi, elle confie que les propriétaires de bains maures ont reçu des autorités locales des documents indiquant la façon d’opérer une fois que leurs entreprises seront rouvertes. Mais cette propriétaire de Hammam rappelle que ces lieux «ne sont pas favorables à la distanciation sociale».

«Les bains maures ne sont pas comme les cafés et les restaurants. Ce sont des lieux fermés avec plusieurs pratiques très éloignées de la distanciation sociale.» Fatima Fedouachi

Plusieurs difficultés à l'horizon

Si les propriétaires promettent de ne pas dépasser 50% de leur capacité, ils supposent qu'il reste dur de surveiller d'autres aspects. «Les hammams sont des endroits humides et il est difficile de demander aux employés de porter des masques à l'intérieur. Il est également difficile de surveiller les clients et de les empêcher de socialiser», regrette Fatima Fedouachi, appelant à des «mesures plus réalistes».

De son côté, Abdellilah, propriétaire d’un hammam à Taza, dit qu’il n'a pas encore été informé par les autorités sur la façon d’opérer la réouverture. S’apprêtant à reprendre les activités dès jeudi, il explique avoir commencé par désinfecter le bain et à fixer quelques règles improvisées.

«Nous allons demander aux clients de prendre une douche dans des petites pièces, avant d'entrer dans le couloir. Chaque pièce sera désinfectée après une utilisation», assure-t-il. Quant à la réduction du nombre de clients, il rappelle que la saison estivale correspond à la saison basse pour les propriétaires de bains maures du pays.

De leur côté, les salles de gym et les installations sportives se préparent aussi à une reprise pleine de défis, et certains se considèrent dans le flou. A Casablanca, Marouane, propriétaire d’une salle de musculation, regrette de ne pas avoir été informé des conditions de cette réouverture. «Je ne peux pas reprendre le travail demain, car je ne sais malheureusement pas très bien ce que je suis censé faire», témoigne-t-il. Et d’expliquer, à titre d’exemple, que le port de masque «n'est pas une bonne idée surtout lorsqu’on s’entraîne».

En revanche, Saddiq, également propriétaire d’une salle de sport au quartier Maarif, rappelle avoir été visité par les autorités locales qui l’ont invité à signer un document, s'engageant à respecter toutes les mesures nécessaires. Il s’agit notamment d’appeler les clients à porter des gants, venir préparés avec une tenue de sport et ne pas prendre leur douche à l’intérieur de l’établissement. «Nous ne sommes pas tout à fait sûrs des masques, car je pense que les porter durant l'entraînement peut être dangereux», explique-t-il.

La distanciation sociale est pourtant un «must»

Les réserves exprimées par les propriétaires de bains maures et de salles de sports restent, toutefois, un peu exagérées. Pour le professeur Abdelfattah Chakib, spécialiste des maladies infectieuses au CHU Ibn Rochd de Casablanca, ces personnes peuvent se conformer aux règles tout en sauvant leurs entreprises fermées depuis plus de trois mois. «La mise en œuvre de la distanciation sociale est un must. Si de telles mesures ne sont pas appliquées, il va falloir fermer à nouveau», rappelle-t-il.

Et d’appeler les Marocains souhaitant s’y rendre à «reconsidérer leurs anciennes pratiques», en se référant à la tendance d'aller aux hammams uniquement le week-end.

«Les Marocains qui iront dans les hammams doivent apporter leur propre matériel et éviter ces anciennes pratiques, comme le fait de se faire frotter le dos par quelqu’un d’autre. Quant aux masques, les employés de l'accueil devront se protéger en les portants.» Abdelfattah Chakib

Pour le spécialiste des maladies infectieuses, «les Marocains doivent comprendre que la vie n'est plus la même après la Covid-19. Il faudrait au moins un an avant que la vie ne redevienne normale et nous devons nous adapter», conseille-t-il.

Face à la pandémie et à l’absence de vaccins, les Marocains devront ainsi abandonner certaines veilles habitudes qui pourraient propager la contagion.