L’annulation de l’opération Marhaba 2020 coûtera 6 millions d’euros au port de Ceuta

L'autorité portuaire de Ceuta a estimé que l’annulation, cette année, de l'Opération Paso del Estrecho (OPE), équivalant de l’Opération Marhaba au Maroc, entraînerait des pertes d'environ 6 millions d'euros.

Selon Diario Area, qui rapporte l’information ce mercredi, l’autorité portuaire compte proposer une compensation des pertes depuis le Fonds d'indemnisation portuaire fin juillet. Pour rappel, le port de Ceuta voit passer plus de 250 000 passagers lors de l'opération estivale.

Les pertes attendues par l’autorité portuaire toucheront surtout les trois compagnies maritimes - Armas Trasmediterránea, Balearia et FRS - qui opèrent entre les ports de Ceuta et Algesiras (Cadix) et qui étaient en charge du transport annuel» des MRE, ajoute le média.

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita a annoncé, lundi au Parlement, que l’opération Marhaba 2020 du retour des Marocains résidant à l’étranger n’aura pas lieu.