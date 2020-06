Maroc : La radio nationale amazighe de la SNRT passe à une diffusion de 24h/24

A partir de ce mercredi 24 juin, la radio amazighe passe à une diffusion de 24/24h. Ainsi, elle prolonge sa diffusion nocturne de minuit à 8h du matin, explique un communiqué de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT), parvenu à Yabiladi.

Ce prolongement permet, de ce fait, à la radio amazighe de capitaliser les diffusions matinales et nocturnes pour renforcer la proximité et la communication continue avec ses auditeurs, ajoute-t-on.

Dans sa nouvelle version, ce prolongement permet aussi à cette radio d’adopter une grille de programmes riches et dédiés à la culture, aux arts et expressions littéraires et artistiques, ainsi qu’aux modes de vie, à l’histoire, aux sciences humaines, naturelles et techniques voire à d’autres domaines. Elle présente également des pauses musicales, ludiques et sportives, poursuit le communiqué.

La radio «veille, en outre, à valoriser la culture, les arts et les coutumes populaires notamment celles amazighes et encourage les différentes formes d’expressions des nouveaux talents et l’innovation artistique amazighe», explique la SNRT.

«Avec cette nouvelle version, cette radio aurait, depuis sa création en 1938, traversé des étapes importantes quant à la communication avec ses auditeurs. Après avoir entamé la diffusion de ses émissions en Tachelhit pour une durée ne dépassant pas 10 min, 10 autres minutes ont été consacrées en 1952 au Tamazight et 10 minutes au Tarifit en 1955», rappelle le communiqué. Et de noter qu’en 1974, la diffusion en amazigh est passée à 12 heures, à raison de quatre heures par jour pour chaque affluent et ce de midi à minuit.

Depuis novembre 2005, la radio a étendu ses émissions sur 16 heures, de 8 h à minuit à hauteur de 5 heures pour tout affluent.