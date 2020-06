Le confinement révèle l’ampleur des préjugés racistes de la police, selon Amnesty

En Europe, des contrôles de police dans le contexte de l’urgence sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus ont mis à nu l’ampleur de traitements à caractère raciste, estime Amnesty International. Dans un communiqué donnant suite à son récent rapport sur le sujet, l’ONG a souligné que ces usage ont «visé de manière disproportionnée les minorités ethniques et les groupes marginalisés dans toute l’Europe, par des violences, des contrôles d’identité discriminatoires, des mesures de mise en quarantaine forcée et des contraventions».

Relatif à la situation dans 12 pays d’Europe, le rapport intitulé «Police et pandémie» soulève ainsi «une tendance préoccupante aux préjugés racistes au sein des forces de police, également soupçonnées d’exercer un racisme institutionnel». «Ces questions ne sont pas sans rappeler les enjeux plus vastes au cœur des manifestations organisées dans le cadre du mouvement Black Lives Matter», ajoute l’ONG.

Celle-ci reconnaît que «les violences policières et les inquiétudes liées au racisme institutionnel ne sont pas nouvelles», mais que le contrôle de l’application des mesures sanitaire a révélé encore plus leur ampleur.

«Dans le département le plus pauvre de la France métropolitaine, la Seine-Saint-Denis, où la majorité des habitants sont noirs ou d’origine nord-africaine, le nombre de contraventions pour infraction au confinement a été trois fois plus élevé que dans le reste du pays, alors que selon les autorités locales le respect des mesures de confinement y était semblable à ce qu’il était ailleurs en France», indique l’ONG, rappelant par ailleurs le cas de Samir, un Egyptien de 27 ans, poursuivi par la police jusqu’à la Seine.

Au Royaume-Uni, «la police londonienne a enregistré une augmentation de 22% des opérations de fouille entre mars et avril 2020», ajoute la même source, notant que «sur cette période, la part de personnes noires soumises à des fouilles a progressé de près d’un tiers». L’ONG retient notamment, pour l’Espagne, le cas du jeune Maroco-espagnol, qui a subi une bavure policière dénoncée par les riverains, contraints cependant de protester uniquement à travers leurs fenêtres à cause du confinement.

L’ONG souligne par ailleurs des situations de discrimination des roms, en Bulgarie et en Slovaquie, où ces populations ont été mises en quarantaine obligatoire. «Les personnes demandeuses d’asile, réfugiées et migrantes vivant dans des camps et des foyers d’hébergement ont également été la cible de mesures sélectives de mise en quarantaine en Allemagne, à Chypre et en Serbie, ainsi que d’expulsions forcées en France et en Grèce», dénonce encore Amnesty.