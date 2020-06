Le sultan Haïtham ben Tariq souhaite prompt rétablissement au roi Mohammed VI

Le sultan Haïtham ben Tariq a téléphoné mardi au roi Mohammed VI, pour s'enquérir de l'état de santé du souverain après sa récente opération médicale, rapporte l'agence officielle de presse du Sultanat d'Oman.

Lors de l'appel téléphonique entre le roi du Maroc et le sultan d’Oma, ce dernier a «exprimé ses sincères félicitations pour le succès de l'opération et ses meilleurs vœux de bonne santé et de prompt rétablissement pour Sa Majesté avec une bonne santé», écrit l’agence. Le sultan d'Oman a également souhaité «progrès et prospérité pour le peuple marocain frère».

Pour sa part, poursuit l’agence, le roi Mohammed VI a exprimé ses remerciements au sultan d'Oman pour son initiative et ses vœux, souhaitant à son tour «une bonne santé, du bonheur et une longue vie» au souverain et «de la prospérité et du progrès» pour le peuple du Sultanat.

A rappeler que plusieurs monarques des pays du Golfe ont téléphoné au roi Mohammed VI après son opération pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Il s’agit notamment du roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, le prince héritier du Royaume d’Arabie saoudite, Mohamed Ben Salmane Al Saoud, le roi Abdellah II de Jordanie, cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir de l’Etat du Qatar, le roi Hamad Ben Khalifa du Bahreïn et le prince héritier d'Abou Dhabi, cheikh Mohamed Ben Zayed.