Maroc : 172 nouveaux cas du coronavirus, seules trois régions sur 12 épargnées

Jusqu’à ce mardi à 17h, 172 nouveaux cas du coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 10 344 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie, a déclaré Dr. Hind Ezzine, cheffe du service des maladies épidémiques à la Direction de l'épidémiologie relevant du ministère de la Santé.

Lors du traditionnel point de presse quotidien, la responsable a précisé que 41 nouvelles rémissions ont été enregistrées ces dernières 24 heures, portant à 8 407 le nombre total de guérisons dans le royaume, soit un taux de guérison qui atteint 81,3%. De plus, aucun décès n’a été enregistré, entre hier et aujourd’hui. Le total se maintient à 214 morts, soit un taux de létalité de 2,1%. Et de noter que le Maroc compte jusqu’à ce mardi 1 723 cas actifs sous traitement. «La majorité asymptomatique ou avec des symptômes bénins.

Pour la répartition géographique, 36 nouveaux cas dans la région de Marrakech-Settat, avec 26 nouvelles infections à Marrakech et 10 à Safi. 33 nouveaux cas ont été recensés dans la région de Casablanca-Settat, avec 14 cas à Casablanca, 10 à El Jadida, 5 à Mohammedia et 4 à Sidi Bennour. La région de Fès-Meknès a connu 23 nouveaux cas d’infection, enregistrés dans la ville de Fès.

De plus, 22 cas ont été enregistrés dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, tous enregistré dans la province de Kénitra . Dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 21 nouvelles infections ont été recensées, avec 10 cas à Larache, 7 à Ouazzane, trois à Tanger et un cas à Tétouan.

Dans le sud du royaume, la région de Laâyoune-Sakia El Hamra a recensé 18 nouveaux cas dans la province de Laâyoune, tandis que 14 nouveaux cas ont été enregistrés à Guelmim-Oued Noun. Dakhla-Oued Ed-Dahab a également enregistré 4 nouveaux cas à Dakhla, tandis qu’un seul cas a été recensé dans la province de Jerada, dans l’Oriental.

Seules les régions de Souss-Massa, Drâa-Tafilalet et Beni Mellal-Khénifra n’ont enregistré aucun nouveau cas lors de ces dernières 24h.

La responsable a souligné que le Maroc compte aussi 15 cas graves ou critiques, répartis sur les régions de Casablanca-Settat (3 cas), de Marrakech-Safi (6 cas) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (6 cas).

Et de rappler que l’opération du suivi des personnes contacts a concerné, depuis le début de la pandémie au Maroc, 56 096 personnes, tandis que 6 530 personnes sont toujours sous suivi médical.