Affaire Global Nexus : Les plaintes de Sefiania et H&A retirées , le dossier en pénal maintenu

Du nouveau dans l’affaire de Hynd Bouhia, dirigeante de la société de gestion Global Nexus, arrêtée le samedi 20 juin pour soupçons d'abus de biens sociaux, abus de confiance et escroquerie.

Les plaignants, la société Sefiania et la holding H&A, ont retiré leurs plaintes cette semaine, après avoir reçu des chèques certifiés de la part de la suspecte, rapporte Médias 24 qui cite une source proche du dossier.

«Hynd Bouhia et ses plaignants sont parvenus à un accord sur le remboursement des sommes dues», ajoute-t-on, en précisant que la procédure pénale reste en cours malgré le retrait des plaintes. La dirigeante de la société de gestion Global Nexus devait comparaître ce mardi 23 juin devant le procureur du roi près le tribunal de première instance d'Ain Sbaâ, à Casablanca.

Et de rappeler que le dossier porte sur des soupçons de détournement de sommes d'argent placés par des investisseurs privés et publics dans le fonds Green Innov Invest, porté par Global Nexus.

Avant la plainte au pénal, l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) avait d'abord été saisie entre mars et mai 2019, par H&A investment holding, Sefiania et l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN). Le gendarme de la bourse «n’a pas encore rendu de décision», assure la même source.

Et de noter que la police casablancaise a adressé des convocations à l’AMMC ainsi qu’à la caisse centrale de garantie (CCG), également investisseur dans le fonds, pour savoir pourquoi aucune plainte n’a été déposée contre Hynd Bouhia.

L’ex-directrice générale de la Bourse de Casablanca, Hynd Bouhia, a été interpelée et interrogée samedi dans la soirée, avant son placement en garde à vue. En décembre 2019, elle a été interdite de quitter le territoire national et a fait l’objet d’un mandat d’arrêt émis par la police.