Coronavirus au Sahara : Le Polisario reprend ses théories complotistes

Bien que les régions sahariennes du royaume enregistrent un faible nombre de cas d'infection au nouveau coronavirus, le Front Polisario profite de chaque annonce relative à cette pandémie pour tirer à boulets rouges sur le Maroc.

Ainsi, au lendemain de l’annonce de plusieurs cas confirmés chez des migrants irréguliers dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, le mouvement séparatiste brandit à nouveau ses théories complotistes, accusant le Maroc d’«exporter délibérément le coronavirus dans les villes du Sahara occidental».

Dans un communiqué de son «ministère des territoires occupés», le Front a critiqué le fait que le royaume «autorise la liberté de circulation» et «amène des convois de marins marocains» vers la province, pointant du doigt des «complots» qui viseraient la population sahraouie.

La même source a appelé «la communauté internationale et l'Organisation mondiale de la santé à agir pour faire pression sur l'État marocain afin qu'il fournisse des chiffres clairs et corrects des personnes infectées par le coronavirus au Sahara». Le «ministère» du Polisario s’est également adressé aux Nations unies, les appelant à «intervenir d'urgence pour mettre fin à ce crime, réduire ses répercussions et faire appliquer le droit international au Sahara occidental».

Début de ce mois, le mouvement séparatiste avait accusé le Maroc d'«exporter» des cas du coronavirus vers le Sahara, au lendemain de l’annonce de détection de trois nouveaux cas de la Covid-19 dans la ville de Dakhla.

En mars, en pleine pandémie qui touche tous les pays du monde, le secrétaire général du mouvement séparatiste, Brahim Ghali avait adressé une lettre au secrétaire général des Nations unies pour «attirer l'attention d’Antonio Guterres sur la situation dangereuse dans laquelle se trouvent les prisonniers civils sahraouis dans les prisons marocaines».