Maroc : 92 nouveaux cas du coronavirus, principalement à Marrakech, Fès et Laâyoune

Quatre-vingt-douze (92) nouveaux cas d'infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont eté confirés au Maroc jusqu'à mardi à 10h00, portant à 10 264 le nombre total des cas confirmés, a annoncé le ministère de la Santé.

Le nom de cas guéris s'élève à 8 384 avec 18 nouvelles rémissions, alors que celui des décès stagne à 214 cas, précise le ministère.

Il s’agit de 36 nouveaux cas enregistrés dans la région de Marrakech-Safi. Les régions de Fès-Meknès et Laâyoune-Sakia El Hamra ont enregistré, chacune, 14 nouveaux cas, tandis que 11 cas ont été détectés dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Le ministère précise aussi que 10 cas ont été enregistrés dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, tandis que 7 autres ont été testés positifs dans la région de Casablanca-Settat.

Le ministère invite les citations à respecter les règles d'hygiène et de sécurité, et dans la mesure où elles sont préventives édictées par les autorités marocaines, en faisant prétendre responsabilité et patriotisme.