Maroc : 195 nouveaux cas du coronavirus, principalement dans la province de Kénitra

Jusqu’à ce lundi à 17h, 195 nouveaux cas du coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 10 172 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie, a déclaré Dr. Hind Ezzine, cheffe du service des maladies épidémiques à la Direction de l'épidémiologie relevant du ministère de la Santé.

Lors du traditionnel point de presse quotidien, elle a déclaré que 82 nouvelles rémissions ont été enregistrées ces dernières 24 heures, portant à 8 366 le nombre total de guérisons dans le royaume. Le taux de guérison atteint 82,2%. Aucun décès n’a été enregistré, entre hier et aujourd’hui. Le total se maintient à 214 morts, soit un taux de létalité de 2,1%. De ce fait, le Maroc compte jusqu’à ce lundi 1 592 cas actifs sous traitement, a-t-elle ajouté.

Pour la répartition géographique, 104 cas confirmés dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, dont 102 cas dans la province de Kénitra et deux cas à Sidi Slimane. Dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 52 cas ont été recensés : 27 cas à Tétouan, 10 cas à Tanger, 7 cas à Ouazzane, 5 à Al Fahs Anjra et un cas à M’dieq. La région de Marrakech-Safi commte 21 cas : 15 à Marrakech et 6 cas à Safi. Pour Fès-Meknès, 12 cas ont été enregistrés dans la ville de Fès. Dans la région de Beni Mellal-Khénifra, 4 cas ont été enregistrés à Fqih Bensaleh. Un seul cas a été comptabilisé pour Casablanca-Settat.

La responsable a rappelé enfin que l’opération du suivi des personnes contacts a concerné, depuis le début de la pandémie au Maroc, 55 104 personnes, tandis que 5 596 personnes sont toujours sous le suivi médical.