Marocains bloqués en France : L’un des triplés de la famille Rafik est décédé

Moins d’un mois après avoir donné naissance à des triplés prématurément, une Marocaine bloquée en France, avec son époux, depuis mars dernier en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, a perdu l’un de ses bébés.

«Mon fils est décédé samedi dernier dans sa couveuse, vers 19 heures, après la détérioration de son état de santé. Ses sœurs sont toujours en couveuse aussi», a confirmé à Yabiladi le jeune papa, Hamza Rafik. Celui-ci indique en revanche que le bébé n’a pas encore été inhumé, les pompes funéraires ayant proposé d’assurer ce service au prix de 1 200 €. «Je n’ai pas ce montant, je n’ai même pas encore payé les frais de la clinique», déplore le père de famille.

Hamza attend la réponse du consulat du Maroc à Orly pour une éventuelle prise en charge. Selon lui, son nom ne figurerait pas non plus sur les premières listes des Marocains en attente de rapatriement urgent. «Les services consulaires sont au courant de mon cas, et je pense qu’ils devraient mettre mon nom sur la liste, car je dois retourner au Maroc afin de reprendre mon travail, pour continuer à assurer les moyens de subsistance à ma famille», a-t-il déclaré.

Si Hamza Rafik, bloqué avec son épouse mais également sa mère, exprime son souhait de rentrer pour retrouver son poste, il espère toutefois inhumer son bébé avant.