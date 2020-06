Photographie : Youness Sefaoui et Youssef Oubahou remportent le concours Horizons Intérieurs

Youness Sefaoui et Youssef Oubahou ont remporté respectivement les premier et deuxième prix du concours photos Horizons Intérieurs : partage et convivialité aux temps du confinement, a annoncé le jury du concours qui a décidé d'attribuer une mention spéciale à Lofti Souidi.

Le Jury était composé des artistes photographes Hassan Hajjaj, Deborah Benzaquen et Yoriyas, de l'artiste peintre et président de la Fondation nationale des Musées, Mehdi Qotbi, du commissaire d’exposition Kristi Jones et de la fondatrice et directrice générale de Langages du Sud, Patricia Defever.

Pour désigner les deux gagnants parmi les 100 photographies présélectionnées, des débats animés ont porté sur le respect du thème, l’originalité, l’esthétique et la qualité des prises de vue, indique Langages de Sud dans un communiqué.

Ouvert aux professionnels comme aux amateurs, ce concours a remporté un grand succès avec près de 1 000 photos déposées par plus de 220 photographes dans le pays, explique la maison d'édition. Cette compétition encourage ainsi l’expression individuelle, dans une dynamique de mémoire collective.

La semaine prochaine, un prix du public sera attribué à la photo avec le plus de likes sur la page Instagram de Langages de Sud, selon la même source.