Maroc : Les Casablancais alertent sur des projets visant leurs espaces verts

Depuis quelques jours, les Casablancais se mobilisent pour rénover leurs espaces communs, en créant des espaces verts et en peignant des murs. Certains militent toutefois pour protéger des jardins et des espaces verts, qui seraient, selon eux, menacés par des projets «en béton».

Ainsi, des sit-in sont organisés, depuis samedi, à la Place Sidi Mohammed, située devant la gare ferroviaire Casa Voyageurs. Selon des publications sur les réseaux sociaux, les riverains ont signé une pétition pour s’opposer contre un «projet culturel» que les autorités locales de la ville veulent mettre en place au niveau de ce jardin. Cet espace vert, ayant déjà sacrifié une partie pour la mise en place de la station du tramway et de ses rails, serait «menacé», selon eux.

Deux autres projets visant des espaces verts «en cours» ?

Début du mois, des Casablancais ont dénoncé, auprès d’un média local, un autre projet qui viserait selon eux leur «seul espace vert du quartier». Ainsi, des habitants du quartier El Baladia à Derb Soltan ont informé que les autorités locales auraient décidé de transformer leur jardin en un projet destiné à «accueillir des bouchers».

L’espace vert en question, abandonné depuis quelques années, a pourtant bénéficié d’un relifting des jeunes du quartier, qui ont réussi à le restaurer, au grand bonheur de la population.

Les Casablancais dénoncent aussi un autre projet, visant un troisième espace vert et qui n’aurait fait l’objet d’aucune communication. Ainsi, c’est au croisement du Bd de Bordeaux avec le Bd Moulay Youssef qu’un projet visant un espace vert a débuté ces derniers jours, sans que l’arrondissement ou la commune n’en indiquent la nature. Pour certains riverains, il s’agit d’un «acharnement de certaines communes de Casablanca qui se livrent ces derniers jours à la chasse du moindre espace vert en vue de le transformer en béton».

Mais si la mobilisation des citoyens obligera les autorités à donner des explications, l’état d’urgence sanitaire et le confinement ont toutefois compliqué la veille active, menée par les citoyens et les ONG. De plus, les élus de la ville et les trois arrondissements casablancais dont dépendent les trois espaces verts, semblent être aux abonnés absents. Contacté par Yabiladi ce lundi, même le maire de la ville est resté injoignable.

Des espaces «protégés» par la loi

Pour sa part, Houcine Nasr-Allah, président de la Commission de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire au Conseil de la ville de Casablanca, qui se charge de la protection de l’environnement, des espaces verts et des jardins publics, entre autres, dit ne pas être au courant des faits. «Généralement, il est impossible qu’un espace vert soit transformé en projet. La loi est claire là-dessus : personne n’a le droit de transformer un espace vert en autre chose, quel que soit le projet», déclare-t-il.

Et d’ajouter qu’il «y a des rumeurs et des fausses informations». «Toutefois, si ces informations se confirment, cela est inacceptable car la loi interdit tout projet devant avoir lieu sur un espace vert», insiste l’élu du Parti de l’Istiqlal.

«Peut-être que les riverains sont mal informés. Nous ne savons pas non plus la nature des projets évoqués, car ces espaces dépendent plutôt des arrondissements. Mais si c’est le cas, je suis foncièrement contre et nous ne laisserons pas faire.» Houcine Nasr-Allah

De son côté, Soufiane Sebti, président du Réseau Environnement Casablanca, déplore que la métropole n’a connu «aucun nouveau projet destiné à la verdir» depuis des années, à part le réaménagement de la corniche. «Heureusement, il y a eu des plaidoyers et donc de la préservation de jardins et d’espaces», ajoute-t-il, fustigeant l’absence de «politiques locales qui vont dans le sens de création d’espaces verts».

«Nous sommes contre toute attaque d’espaces verts au sein de la ville et demandons qu’il y ait une politique claire en faveur d’augmentation et de création d’espaces verts, car les Casablancais souffrent de ce manque. Il faut aissi protéger les acquis dans ce sens.» Soufiane Sebti

L'associatif alerte sur un «retour de la pollution de l’air avec la reprise des activités et de la vie» dans le cœur économique du royaume. «Nous avons l’impression que Casablanca est une ville qui ne prend pas soin de ses citoyens. Il faut alléger l’impact de cette pollution par de nouveaux espaces verts», plaide-t-il.