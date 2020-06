Football : Le Raja de Casablanca en deuil après le décès de Lotfi Mchich

L'ancien joueur du Raja de Casablanca, Lotfi Mchich, est décédé, dimanche soir à Casablanca, à l'âge de 65 ans. Le défunt a évolué au poste d'attaquant et d'arrière gauche au sein du club casablancais durant les saisons 1971, 1972 et 1973.

Lors de son passage au Raja, le défunt a côtoyé les plus grandes stars nationales de la période notamment Mohamed Abdelalim (Benene), Petchou, Omar betti, Abdelmajid Doulmi.

Dans une déclaration à la MAP, Mohamed Abdelalim (Benene), a indiqué que le défunt a rejoint le Raja au début des années 70 à l'âge de 18. Lotfi a dû mettre fin à sa carrière de footballeur, en 1973-1974, après avoir obtenu son baccalauréat, a souligné Benene, ajoutant que le défunt a décidé par la suite de poursuivre ses études en France.

Avant de rejoindre l'équipe première de club casablancais, Lotfi a évolué dans les rangs de l'équipe des cadets et des juniors des Verts, a rappelé Benene, notant que le défunt a également porté le maillot de l’équipe nationale des jeunes.

Ayant côtoyé le joueur, même pendant une courte période, plusieurs personnalités de club casablancais notamment Mustapha Hannaoui, Abdesalam Hanat et Tantaoui, ont mis en avant les qualités techniques du joueur et son élégance. Le défunt a suscité l'admiration des meilleurs joueurs de l'époque notamment Said Ghandi, Abdellatif Bakkar et Majid El Hadari.

Le défunt est inhumé lundi après-midi à Casablanca.