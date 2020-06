Casablanca : Le Parking communal souterrain Rachidi désormais ouvert

La Commune de Casablanca, à travers sa société de développement local Casablanca Baïa, a procédé ce lundi à l’ouverture du parking souterrain Rachidi.

«Ce parking, situé dans le boulevard Rachidi, au cœur du quartier administratif, est d’une superficie de 20 000 m² et d’une capacité d’accueil de 710 places. Il constitue une offre complémentaire importante au réseau des parkings publics nouvelles générations de la ville comme préconisé par le plan directeur du stationnement de Casablanca», indique un communiqué de Casablanca Baïa, parvenu à Yabiladi.

La création de ces parkings vise à inciter les citoyens casablancais à adopter une mobilité plus durable, poursuit-on.

Cet espace «accueillera des usagers au tarif horaire, jour, semaine et en abonnement mensuel». «Ouvert 7 jours sur 7, le parking est doté d’équipement de surveillance et de gardiennage, et d’une unité de commande afin de garantir un service de pointe et la sécurité des usagers», conclut le communiqué.