Maroc : «67% des recrutements suspendus ou reportés à cause du coronavirus»

Aussi bien en termes de recrutements que d’offres de stage, la pandémie de la COVID-19 a impacté négativement l’employabilité des jeunes, a indiqué la semaine dernière la plateforme Stagiaires.ma.

Dans un sondage réalisé du 02 au 30 mai 2020 auprès d’un échantillon représentatif de 13 005 étudiants, 1 279 lauréats et 812 managers, la plateforme de YM Africa start-up indique que 67% des recrutements ont été suspendus ou reportés contre respectivement 17% et 16% pour les recrutements maintenus et partiellement maintenus.

La même source souligne, à cet égard, une disparité selon les différentes catégories d’entreprises. Ainsi, avec 61% de recrutements maintenus ou partiellement maintenus, les TPE ont moins fait appel à la suspension ou le report comme solution structurelle face à la crise. Elles sont suivies de loin par les PME (15%) et les grandes entreprises (13%). Quant aux stages, seuls 19% ont été maintenus, tandis que 64% ont été suspendus ou reportés.

L’étude indique que la situation n’a pas été favorable pour les jeunes lauréats fraîchement en poste ou en instance de recrutement. Ainsi, ils sont 86% de jeunes lauréats à voir leur recrutement suspendu ou reporté en raison de la pandémie du coronavirus. Ceux en poste depuis moins de 6 moins ont été les plus impactés (37%).

Entre les écoles publiques et privées, les résultats du sondage indique que les jeunes lauréats des établissements publics sont plus touchés que leurs confrères du privé (61% de recrutements suspendus pour le public contre 37% pour les écoles privées). Un écart qui s’observe aussi au niveau des stages (62% contre 26%).

La plateforme déplore enfin que 2% seulement des étudiants du public affirment avoir été accompagnés par leurs établissements dans leur recherche d’une nouvelle opportunité, contre 28% pour ceux du privé. Un constat qui remet «au goût du jour l’importance de l’accompagnement pour booster l’employabilité des jeunes», conclut-elle.