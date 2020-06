Coronavirus : 102 nouveaux cas confirmés au Maroc, principalement à Rabat-Salé-Kénitra

Cent-deux (102) nouveaux cas d'infection au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc jusqu'à lundi à 10h00, portant à 10 079 le nombre total des cas de contamination, a annoncé le ministère de la Santé.

Le nombre de cas guéris s'élève à 8 319 avec 35 nouvelles rémissions, alors que celui des décès stagne à 214 cas, précise le ministère.

La région Rabat-Salé-Kenitra, qui a connu le plus grand foyer d'infection à Lalla Mimouna, enregistre entre dimanche et lundi matin 53 nouveaux cas. Elle est suivie par Marrakech-Safi (20 cas), Tange-Tétouan-Al Hoceima (17 cas), Fès-Meknès (7 cas), Béni Mellal-Khénifra (4 cas) et Laâyoune-Sakia El Hamra (un cas).

Par ailleurs, le nombre des cas exclus après des résultats négatifs d'analyses effectuées au laboratoire s'établit à 538 667, selon la même source.

Le ministère invite les citoyens à respecter les règles d'hygiène et de sécurité sanitaire ainsi que les mesures préventives édictées par les autorités marocaines, en faisant preuve de responsabilité et de patriotisme.