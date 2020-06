Après Ramid, Amekraz avait-il aussi des salariés non-déclarés à la CNSS ?

Après Mustapha Ramid, le scandale de travail non déclaré vise Mohamed Amekraz, actuel ministre de l’Emploi, également membre du secrétariat général du PJD.

Selon Barlamane.com, Amekraz n’aurait pas déclaré à la Caisse nationale de sécurité sociale, les salariés de son bureau d’avocat à Agadir. Le site d'information cite les noms de deux personnes, D.I et F.O, qui auraient travaillé chez Me. Amekraz avec des salaires inférieurs au SMIG et sans jamais avoir été déclarés.

L'ironie de l'histoire est qu’Amekraz, de part ses nouvelles fonctions ministérielles, est le président du conseil d’administration de la CNSS.

Pour rappel, Barlamane était le premier à révéler l’affaire de Jamila Bichr, la secrétaire du bureau d’avocat de Mustapha Ramid pendant 24 ans et qui est morte sans être inscrite à la CNSS.

Après ces révélations que fera Mohamed Amekraz ? Adoptera-t-il la même ligne de défense que son collègue ministre d'Etat aux droits de l'Homme ?

Le jeune ministre de l'Emploi est la figure montante au sein du PJD. Au lendemain de sa nomination en octobre dernier, Saad-Eddine El Othmani l'avait qualifié de «merveille des temps».