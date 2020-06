Déni de pandémie : Mi Naïma condamnée, Me. Ziane intouchable ?

Malgré ses récents déboires, Mohamed Ziane tient toujours à occuper les devants de la scène médiatique. Lors d'un sit-in d'avocats à Casablanca, Me Ziane a ouvertement remis en question la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus par l'Etat en contestant les chiffres officiels du nombre d'infections.

«Il y a seulement 15 cas de coronavirus, pas un de plus. Les 700 cas qui sont hospitalisés ne devraient pas l'être. Et 35 millions de Marocains sont confinés pour seulement 15 cas», affirme l’ex-bâtonnier d’une manière théâtrale dans une vidéo.

Les propos controversés de l'avocat n’ont pour l’instant déclenché aucune réaction de la part des autorités judiciaires. Pourtant ces mêmes autorités n´ont pas hésité à poursuivre et condamner plusieurs personnes à des peines d’emprisonnement «pour diffusions de fausses informations sur le coronavirus». La YouTubeuse Mi Naïma, qui a quitté jeudi la prison d’Aïn Sebaa à Casablanca, constitue le cas le plus emblématique.

Elle avait été arrêtée fin mars pour «avoir publié de faux contenus par le biais de systèmes d'information et de s’être opposée à l’exécution des travaux ordonnés par l'autorité publique». Dans une vidéo postée sur sa chaîne You Tube, Mi Naïma avait mis en doute l’existence du virus et incité les Marocains à ne pas appliquer les recommandations de prévention et les décisions ordonnées par les pouvoirs publics pour éviter sa propagation.